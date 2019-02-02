وصل فريقا الأهلى وسيمبا التنزانى ملعب برج العرب قبل مواجهتهما المرتقبة، فى إطار الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، خلال المباراة، التى تجمعهما على ملعب برج العرب فى تمام الساعة التاسعة مساءً.

ووصل الفريقان ملعب برج العرب وسط احتياطات أمنية مشددة، فى الوقت الذى يستعد مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق للإعلان عن تشكيل الأهلى فى المواجهة المهمة.

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى وسيمبا يصلان ملعب برج العرب قبل مواجهتهما فى دورى الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.