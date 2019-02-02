شكرا لقرائتكم الحضرى يتدرب على أنغام "عاش يا وحش" .. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر عصام الحضرى حارس مرمى النجوم مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" خلال ممارسة تدريباته القوية بأحد صالات "الجيم". واظهر مقطع الفيدو الذى نشره السد العالى استعداداته القوية على أنغام "أغنية عاش يا وحش" للمطربة أمينة حيث يستعد اللاعب لمنافسات الدوري المصري مع فريقه الجديد. يذكر أن الحضري أعلن العدول عن قرار الاعتزال الدولى وأنه تحت أمر المنتخب فى أى وقت فى منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019.

كانت هذه تفاصيل خبر الحضرى يتدرب على أنغام "عاش يا وحش" .. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.