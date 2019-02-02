شكرا لقرائتكم أخبار يوفنتوس اليوم السبت 2 / 2 / 2019 كاسيريس والعائد ماندزوكيتش فى تشكيل السيدة العجوز أمام بارما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ماسيمو اليجرى المدير الفنى ليوفنتوس عن تشكيل البيانكونيرى لمواجهة ضيفه بارما، والتى تنطلق فى التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت، على ملعب "يوفنتوس آرينا" فى الجولة الـ 22 من الدورى الإيطالى "الكالتشيو".

تشكيل يوفنتوس ضد بارما

ويقود اليوفى فى لقاء اليوم كريستيانو رونالدو وماريو ماندزوكيتش، فيما يجلس باولو ديبالا على مقاعد البدلاء.

وأجرى اليجرى العديد من التغييرات فى لقاء اليوم، بعد الخسارة الثقيلة التى تلقاها الفريق الأسبوع الماضى أمام أتلانت فى الكأس، ويشارك اليوم للمرة الأولى مارتن كاسيريس عقب انضمام الشهر الجارى، كما يشارك الكرواتى ماريو ماندزوكيتش بعد عودته من الإصابة.

ويتصدر يوفنتوس جدول التريب برصيد 59 نقطة، فيما يحتل بارما المركز الـ 12 برصيد 28 نقطة.

حراسة المرمى: بيرين

خط الدفاع: كانسيلو - كاسيريس - روجانى - سبينازولا

خط الوسط: خضيرة - بيانيتش - ماتويدى

خط الهجوم: دوجلاس كوستا - رونالدو - ماندزوكيتش