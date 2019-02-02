مستند.. موسى بيليتى رئيس الاتحاد الليبيرى يستقيل من كاف

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جدة - عمرو شويل تلقى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" رسالة نصية من حسن موسى بيليتى رئيس الاتحاد الليبيرى – عضو المكتب التنفيذى للاتحاد القارى تقدم خلالها بإستقالته من منصبه كعضو مكتب تنفيذى للاتحاد القارى. وكان رئيس الاتحاد الليبيرى غاب عن الاجتماع الأخير الذى عقد على مستوى المكتب التنفيذى الذى اقيم بالقاهرة قبل أسابيع.

موسى حسن بليتى

خطاب رئيس الاتحاد الليبيرى

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