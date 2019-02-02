شكرا لقرائتكم جروس يكشف موقفه من عرض الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، السويسري، ما أثير خلال الساعات الأخيرة حول دخوله في مفاوضات مع نادي أهلي جدة السعودي.

وقال جروس في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إنه مستمر مع الزمالك المصري حتى نهاية عقده بشكل طبيعي، ولا يفكر في الرحيل حالياً.

وأضاف: "الجميع في حالة تركيز الآن، ولديه رغبة قوية في حصد البطولات والألقاب مع الزمالك".

الزمالك يواجه جورماهيا الكينى الأحد

ويستعد الزمالك لمواجهة جورماهيا الكيني، غداً الأحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية).

وخاض الزمالك اليوم مرانه الرئيسى بالعاصمة الكينية نيروبى وسط أجواء من التفائل والتركيز لحسم نقاط المباراة بالكامل وتصدر المجموعة من المجموعة الأولى.

ويقدم كريستيان جروس مع الزمالك موسمًا جيدا جعله احد أفضل المدربين المتواجدين على الساحة العربية حاليًا بفضل المستوى المتميز الذى يظهر عليه الأبيض خلال الفترة الحالية.