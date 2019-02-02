شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يخطط لإفساد انتقال مدافعه للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ النادى الإسماعيلى محاولاته الجادة لقطع الطريق على مسئولى الأهلى وإفساد مخططهم بالتعاقد من نجم الدراويش محمود متولى عن طريق تجديد عقد اللعب حتى عام 2022. واقترب متولي من تجديد تعاقده مع القلعة الصفراء حتي 2022 بعد الجلسة التي جمعته مع علي ابو جريشة المستشار الرياضي للدراويش. وعقد ابو جريشة جلسة مع متولي عقب مران الاسماعيلي اليوم انتهت بتقريب وجهات النظر بين الطرفين وكان مجلس الاسماعيلي قد كلف ابو جريشة بانهاء ازمة تجديد عقود نجمي الاسماعيلي محمود متولي وكريم بامبو وتلقي محمود متولي عرضا مغريا من بيراميدز الا ان ادارة الاسماعيلي تمسكت باللاعب الذي كان ضمن دائرة اهتمامات الاهلي لترميم خط الدفاع.

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