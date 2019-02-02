شكرا لقرائتكم الرائد يعلن التوقيع مع خالد الغامدي حتى نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت إدارة الرائد برئاسة فهد المطوع يوم السبت، مع المدافع خالد الغامدي على سبيل الإعارة من النصر حتى نهاية الموسم.

وبدأ الغامدي مسيرته مع القادسية في عام 2009 قبل الانتقال إلى النصر في عام 2011 وحتى 2018، حيث حقق برفقة أصفر العاصمة لقبي دوري وكأس ولي العهد.

وجاء في بيان الرائد على صفحته الرسمية في "تويتر": أنهى فهد المطوع، رئيس الرائد، إجراءات التعاقد مع اللاعب خالد الغامدي بالإعارة من نادي النصر حتى نهاية الموسم الحالي.

ويقع الرائد في المركز الـ11 في ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.