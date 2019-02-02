شكرا لقرائتكم هدف سون المتأخر ينقل توتنهام إلى الوصافة مؤقتاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قفز توتنهام إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بشكل مؤقت، عقب فوزه الصعب على ضيفه نيوكاسل 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري.

ويدين توتنهام بالفضل في هذا الفوز للاعبه سون هيونغ مين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي، وبفارق أربع نقاط خلف ليفربول المتصدر، فيما توقف رصيد نيوكاسل عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر، وبإمكان مانشستر سيتي أن يستعيد المركز الثاني في حال فوزه على ليستر سيتي الأحد.

يذكر أن هذا الفوز هو التاسع عشر لتوتنهام في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ست مباريات، فيما تعد هذه الخسارة هي الثالثة عشرة لنيوكاسل هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في مثلها.