فوز الوداد المغربي في ضيافة لوبي ستارز النيجيري

اسماء السيد - الرباط: حقق الوداد البيضاوي المغربي، السبت، فوزاً غالياً في ضيافة لوبي ستارز النيجيري بهدف لصفر، لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى عن دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم.

ورفع الفريق المغربي رصيده إلى النقطة السادسة، في صدارة مجموعته، متقدماً على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، بنفس عدد النقاط، لكن مع أفضلية الأهداف للوداد الرياضي، فيما تجمد رصيد كل من فريق لوبي ستارز النيجيري وفريق أسيك ميموزا الإيفواري، المنهزم في ضيافة الفريق الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف لواحد، عند ثلاثة نقط، في الرتبتين الثالثة والرابعة.

وطغى الاندفاع والندية على المباراة، حيث سعى الفريق النيجيري، مبكراً، إلى مباغتة خصمه المغربي، قبل أن يتصيد أيمن الحسوني، في الدقيقة 20، ركلة جزاء بعد إسقاطه داخل مربع العمليات، تصدى لها بنجاح محمد الناهيري، مسجلاً منها الهدف الوحيد في المباراة.

وجاء رد فعل الفريق النيجيري دون المستوى، الشيء الذي مكن الفريق المغربي من ممارسة مزيد من الضغط وفرض سيطرته على وسط الميدان، في ظل تألق وليد الكارتي وأيمن الحسوني وابراهيم النقاش، مع تميز لافت للحارس محمد رضا التكناوتي الذي أنقد فريقه من جملة أهداف محققة.

وتحسن أداء الفريق النيجيري في الشوط الثاني، لكن دون فاعلية، قبل أن يتصيد محمد أوناجم، في الدقيقة 63، ضربة جزاء بعد إسقاطه داخل مربع العمليات، فشل في ترجمتها إلى ثاني أهداف فريقه.

واندفع لوبي ستارز لتعديل النتيجة غير أن قتالية اللاعبين المغاربة وتألق الحارس التكناوتي حالا دون ذلك.

ويستضيف الوداد الرياضي، في رابع جولات دور المجموعات، فريق لوبي ستارز النيجيري، فيما يستضيف أسيك ميموزا الإيفواري ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

ويسعى الوداد الرياضي، الممثل الوحيد لكرة القدم المغربية في دوري أبطال أفريقيا، إلى تكرار إنجاز 2017، حيث توج بطلاً للقارة في هذه المسابقة.

ملخص مباراة الوداد ولوبي ستارز النيجيري: