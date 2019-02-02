فيديو.. عمرو السولية يسجل هدف الأهلى الأول أمام سيمبا بالدقيقة الثالثة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النادى الأهلى بالهدف الأول بشباك ضيفه سيمبا التنزانى عن طريق عمرو السولية فى الدقيقة الثالثة من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد برج العرب، في إطار الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. ويضم تشكيل الأهلى كلاً من.. ويضم تشكيل الأهلى كلاً من.. حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد- هشام محمد - ناصر ماهر - حسين الشحات خط الهجوم: جونيور أجاي يعتلى الأهلى صدارة المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، يليه فيتا كلوب الكونغولى بـ3 نقاط، وسيمبا ثالثاً بنفس الرصيد، ويقبع شبيبة الساورة فى المركز الرابع بنقطة واحدة.

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