جلسة أبو جريشة تقرب محمود متولي من تمديد تعاقده مع الإسماعيلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب محمود متولي مدافع النادي الاسماعيلي من تجديد تعاقده مع القلعة الصفراء حتي 2022 بعد الجلسة التي جمعته مع علي أبو جريشة المستشار الرياضي للدراويش. وعقد ابو جريشة جلسة مع متولي عقب مران الاسماعيلي اليوم انتهت بتقريب وجهات النظر بين الطرفين وكان مجلس الإسماعيلي قد كلف ابو جريشة بانهاء ازمة تجديد عقود نجمي الاسماعيلي محمود متولي وكريم بامبو وتلقي محمود متولي عرضا مغريا من بيراميدز، إلا أن إدارة الإسماعيلي تمسكت باللاعب الذي كان ضمن دائرة اهتمامات الأهلي لترميم خط الدفاع.

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