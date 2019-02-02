شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس الساعات الأخيرة فى معسكر الأهلى قبل مواجهة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة قناة الأهلى كواليس معسكر الفريق الأحمر قبل مواجهة سيمبا المقرر انطلاقها بعد قليل، والتى تأتى في إطار الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، خلال المباراة، التي تجمعهما على ملعب برج العرب.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى على الاتصال بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة للاطمئنان على أحوال الفريق قبل مواجهة سيمبا التنزاني، وطالب الخطيب مدير الكرة بتذليل كافة العقبات وإيصال رسالة للاعبين مفادها أن الفوز فى مباراة اليوم ضرورى للغاية لوضع قدماً فى الدور الثاني.

وحرص الأورجوياني مارتن لاسارتي على الاجتماع بثنائي الفريق محمد هاني وأحمد حمودى لمنحهما بعض التعليمات الفنية قبل المواجهة المرتقبة، حيث طالب لاسارتي الثنائي بتشكيل جبهة يمنى قوية فى مواجهة سيمبا سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي.

وأجبرت أعمال الإصلاحات فى بهو فندق إقامة الأهلى في برج العرب لاعبي الفريق الأحمر والجهاز الفني والإداري على التواجد فى غرفهم، حيث تناول اللاعبون وجبة الغذاء ثم صعدوا لغرفهم مباشرة لتعذر تواجدهم فى لوبي الفندق بسبب التجديدات بداخله.

وعقد مارتن لاسارتى، المدير الفني للنادى الأهلي، محاضرة أخيرة للاعبى الفريق قبل مواجهة سيمبا التنزانى، قبل التحرك لملعب المباراة، شهدت مراجعة خطة المباراة وتكليف كل لاعب بالمهام المطلوبة وإعلان التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به اللقاء.