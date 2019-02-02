شكرا لقرائتكم خبر عن الإجهاد يبعد ثنائي الإسماعيلي عن المران وإصابة محمد صادق فى الكاحل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
غاب محمد مجدى قلب الدفاع وعلاء عبدالعظيم الظهير الأيسر عن مران الفريق مساء اليوم بسبب شعورهما بالإجهاد.
ومن المقرر أن ينتظم الثنائى بالتدريبات الجماعية اعتبارا من الأثنين المقبل فى ظل حصول الفريق على راحة سلبية غدا الأحد.
فى الوقت نفسه ،تعرض محمد صادق جناح الإسماعيلى لالتواء فى كاحل القدم على هامش مشاركته فى مران الفريق مساء اليوم.
صرح بذلك الدكتور صالح الشامى رئيس الجهاز الطبى للدراويش ، مشيرا إلى اللاعب سيحصل على فترة راحة لمدة 24 ساعة، على أن يخضع لاختبار طبى الأثنين المقبل لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.
ويستعد الدراويش لملاقاة مصر المقاصة المقرر لها الخميس المقبل باستاد المقاولون العرب فى إطار منافسات الأسبوع الــ21 بمسابقة الدورى المحلى.
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