بث مباشر بدون تقطيع.. الأهلي × سيمبا التنزاني (أبطال إفريقيا)

كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، سيمبا التنزاني في التاسعة مساء اليوم السبت، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز على فيتا كلوب الأنجولي في الجولة الأولى، بهدفين، في برج العرب، ثم تعادل مع شبيبة الساورة الجزائري، في الجزائر 1-1.

ويحتل الأهلي المركز الأول بالمجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، يليه فيتا كلوب الكونغولي بـ3 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن سيمبا الثالث، وفي المركز الرابع شبيبة الساورة بنقطة واحدة.