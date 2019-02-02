كتب: ضياء السقا
يستضيف الأهلي، سيمبا التنزاني في التاسعة مساء اليوم السبت، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد فاز على فيتا كلوب الأنجولي في الجولة الأولى، بهدفين، في برج العرب، ثم تعادل مع شبيبة الساورة الجزائري، في الجزائر 1-1.
ويحتل الأهلي المركز الأول بالمجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، يليه فيتا كلوب الكونغولي بـ3 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن سيمبا الثالث، وفي المركز الرابع شبيبة الساورة بنقطة واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر بدون تقطيع.. الأهلي × سيمبا التنزاني (أبطال إفريقيا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.