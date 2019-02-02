ثروت سويلم يكشف أسباب اجتماع اتحاد الكرة بأندية الدوري الأربعاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد ثروت سويلم، المدير التنفيذي بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تم دعوة الـ 18 نادي لاجتماع يوم الأربعاء المقبل، لشرح أسباب تأجيل بعض المباريات لفريقي الأهلي والزمالك، الأمر الذي تسبب فيما بعد لحدوث أزمة مع عدد من الأندية الأخرى.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، عقد اجتماع مع مسؤولي أندية الدوري الممتاز يوم الأربعاء، من أجل وضع خريطة استكمال الدوري.

وقال سويلم في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي، إن إدارة اتحاد الكرة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتأجيل مباريات للأهلي والزمالك كان بسبب الارتباطات الأفريقية للفريقين.

وأضاف، أن دوري الدرجة الثانية يسير بشكل ثابت وجدوله معروفه منذ بداية الموسم ولا يحدث به أي تعديل كما يحدث في الدوري الممتاز.

وأوضح، أن الدوري الممتاز أحيانا يحدث به تعديلات بسبب الأحداث التي تجبر اتحاد الكرة على التعديل، من احتفالات أو ارتباطات لبعض الفرق.

وأشار إلى أن اجتماع يوم الأربعاء سيتم خلاله شرح جميع الملفات التي تهم الأندية، ليرى ممثلي الأندية حجم المعاناة التي يمر بها الاتحاد ولجنة المسابقات طوال الموسم.

وفي وقت سابق عقد اتحاد الكرة، اجتماعا ظهر اليوم السبت، من أجل مناقشة عدد من الملفات، بشأن أمم أفريقيا 2019، وأزمة جدول الدوري بعد بيان بيراميدز وتضامن الزمالك، والجمعية العمومية غير العادية.

ولم يصدر اتحاد الكرة أي قرار بشأن وجود أي تعديل بجدول الدوري، على أن يعقد جلسة مع الأندية ظهر يوم الأربعاء المقبل.