محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
فرض فريق شبيبة الساورة الجزائري التعادل على فيتا كلوب الكونغولي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الشهداء ضمن الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.
وشهدت الدقيقة 14 تسجيل كازاني الهدف الأول لصالح فيتا، قبل أن يسجل ماكوسو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 36 من زمن أحداث الشوط الأول.
وفي الدقيقة 45، أدرك محمد الأمين هدف تقليص الفارق للضيوف بعدما سجل من ركلة جزاء لينتهي أحداث الشوط الأول (2-1) لصالح بطل الكونغو.
وفي الدقيقة الأخيرة من أحداث المباراة سجل يحيى شريف هدف التعادل لشبيبة الساورة لينجح في قيادة فريقه باقتناص نقطة من خارج الديار.
بهذه النتيجة، ظل الأهلي في صدارة ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، في المقابل جاء فيتا كلوب ثانيًا بنفس عدد النقاط، ثم سيمبا برصيد ثلاث نقاط، وظل شبيبة الساورة في المركز الأخير برصيد نقطتين.
وأصبح الأهلي بإمكانه توسيع الفارق مع فيتا حيث سيستضيف المارد الأحمر نظيره سيمبا التنزاني مساء اليوم على ملعب برج العرب بالاسكندرية ضمن مباريات نفس المجموعة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. شبيبة الساورة يُقدم "هدية" للأهلي باقتناص تعادل "قاتل" مع فيتا كلوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.