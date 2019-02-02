جروس ينفي دخوله في مفاوضات مع أهلي جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

نفى السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق للزمالك، دخوله في مفاوضات مع إدارة أهلي جدة السعودي من أجل قيادته في الفترة المقبلة.

وأكد جروس في تصريحاته للصحفيين في كينيا حيث يستعد الفريق لمواجهة جور ماهيل في دور المجموعات للكونفيدرالية أنه مستمر مع الفريق الأبيض، حتى نهاية عقده بشكل طبيعي، ولا يفكر في الرحيل حالياً.

وقال المدرب السويسري: "الجميع في حالة تركيز الآن، ولدي رغبة قوية في حصد البطولات والألقاب مع الزمالك."

وكانت بعض التقارير السعودية أشارت اليوم السبت إلى اهتمام مسئولي نادي أهلي جدة بالتعاقد مع مدرب الزمالك، في ظل عدم الرضا عن مستوى بابلو جويدي الذي يقوم الفريق حاليًا.

وجاء كريستيان جروس ضمن الترشحيات من أجل العودة للفريق الذي حصد معه بطولة الدوري من قبل، بالإضافة إلى الهولندي مارتن يول، غير أن السويسري نفى تمامًا وجود أي مفاوضات.

ويستعد الزمالك لمواجهة جور ماهيا الكيني، غداً الأحد في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفبدرالية الإفريقية.