بالفيديو.. فالنسيا يتقدم بثنائية على برشلونة في الشوط الأول

كتب- أحمد البادي:

تقدم فالنسيا على نظيره برشلونة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يقام بينهما، على ستاد كامب نو، في إطار الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

افتتح كيفين جاميرو التسجيل لفالنسيا في الدقيقة 24، ثم عزز فالنسيا بهدف ثان من ركلة جزاء نفذها داني باريخو في الدقيقة 32.

بينما استطاع فريق برشلونة أن يقلص الفارق عن طريق ركلة جزاء نفذها ميسي في الدقيقة 39.

يتصدر برشلونة ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، فيما يحتل فالنسيا المركز الثامن برصيد 29.