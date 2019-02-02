بالفيديو.. شبيبة الساورة يقتنص تعادلًا مثيرًا بطعم الفوز أمام فيتا كلوب

كتب- أحمد البادي:

اقتنص شبيبة الساورة الجزائري تعادلًا مثيرًا بطعم الفوز، أمام مضيفه فيتا كلوب بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد الشهداء بكينشاسا، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا.

افتتح كازدي كاسينجو التسجيل لللفريق الكونغولي في الدقيقة

15، ثم سجل ماكسو مونديلي الهدف الثاني في الدقيقة 38، قبل أن يقلص الفارق محمد حامية لشبيبة الساورة من ركلة جزاء في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الدقيقة 88 قبل نهاية اللقاء سجل سيد علي شريف هدف ثان قاتل لشبيبة الساورة الجزائري،ليقتنص التعادل أمام فيتا كلوب الذي يلعب على أرضه ووسط جمهوره.

بذلك يتصدر فيتا كلوب المجموعة الرابعة مؤقتًا برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف مع الأهلي الذي يلعب مباراته مع سيمبا في التاسعة مساء اليوم، بينما يتذيل شبيبة الساورة ترتيب المجموعة بنقطتين.