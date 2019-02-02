كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال فرضت مديرية أمن الإسكندرية إجراءات أمنية مشددة في ملعب برج العرب قبل انطلاق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. ورفض الأمن دخول أي بانرات كما تم منع الشماريخ من دخول الملعب بعد خضوع الجماهير لتفتيش مشدد. وكان الأهلي قد فاز على فيتا كلوب الكونغولي ثم تعادل مع شبيبة الساورة الجزائري.

كانت هذه تفاصيل خبر إجراءات أمنية مشددة بملعب برج العرب استعدادا لمباراة الأهلي وسيمبا بدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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