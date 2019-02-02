أجايي يقود هجوم الأهلي في مواجهة سيمبا بدوري الأبطال

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه سيمبا التنزاني على ستاد برج العرب الإسكندرية، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وضم تشكيل الأهلي كلا من :- حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : محمد هاني - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط : عمرو السولية - كريم وليد "نيدفيد" - هشام محمد - ناصر ماهر - حسين الشحات خط الهجوم : جونيور أجاي.

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