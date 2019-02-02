شاهد.. مجلس الأهلي يزور مستشفى بهية

كتب - محمد اللاهوني

زار وفد من النادي الأهلي برئاسة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الادارة، اليوم السبت مستشفى بهية بالهرم، نيابة عن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، وذلك من منطلق حرص الأهلي الدائم على دعم المؤسسات المجتمعية، والوقوف إلى جانبها، وتفعيلا للدور المجتمعي الذي يقوم به النادي.

ضم وفد الأهلي؛ محمد يوسف، رئيس اللجنة العليا للجان، والدكتورة عزة

زيان رئيس لجنة المرأة، وسهام سيد، ورنا بدر الدين مقرر وسكرتير اللجنة، وأمل محمد، ورشا محمود، ورباب نصر، وأسماء عبدالله أعضاء اللجنة.

وقال المهندس محمد سراج، إن النادي الأهلي يحرص على القيام بتفعيل دوره المجتمعي، إلى جانب دوره الرياضي، ودائما ما يكون داعما قويا للمؤسسات

المجتمعية في الدولة، وأن الزيارة التي قام بها وفد النادي لمقر مستشفى بهيه يأتي ضمن الدور التنويري، الذي يقوم به النادي، كما أثنى على النظام المتبع في المستشفى، مؤكدا أن وجود مثل هذه المؤسسات يعد فخرا لمصر.

وعلى هامش الزيارة وجه «سراج»، الدعوة لمسئولي مستشفى بهية والأمهات المحاربات، لزيارة مقر النادي يوم الجمعة المقبل، وقضاء يوم داخل الأهلي، كما قام بإهداء درع وعلم النادي، للمهندس تامر شوقي، رئيس مجلس أمناء مستشفى بهية.