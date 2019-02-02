تشكيل سيمبا في مواجهة الأهلي بدوري الأبطال

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم

أعلن الجهاز الفني لفريق سيمبا التنزاني، بقيادة باتريس أوسميس، المدير الفني، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، والتي ستنطلق بعد قليل على ستاد برج

العرب بالاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وضم تشكيل سيمبا الاساسي لمواجهة

الأهلي كلا من:

في حراسة المرمى: مانولا إيتشي.

خط الدفاع: واوا باسكال ومورشيد جوكو وأشانتي كواسي ونيكولاس جيان.

خط الوسط: جيمس كوتي وجوما راشيد وماكودي جوناس وإيمانويل أوكوي.

ويقود الهجوم الثنائي كاجيري ميدي وشاما كلاتوس.