اونلاين | (بث مباشر) مباراة الاهلي وسيمبا - مشاهدة البث المباشر والتغطية الخاصة لحظه بلحظه

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مباراة الاهلي وسيمبا في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

البث المباشر لمباراة الاهلي وسيمبا

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم الاهلي وسيمبا

يستقبل الاهلي المصري ضيفه سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، حيث سيكون بإمكانكم متابعة المباراة مباشرة وحصريا عبر HD1، انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويبدو الاهلي (4 نقاط) المتصدّر، مرشحاً بقوة لتحقيق فوزه الثاني في دور المجموعات مما سيتيح له وضع قدم في ربع نهائي أمجد الكؤوس الإفريقية.

تشكيلة الأهلي

محمد الشناوي -علي معلول -أيمن أشرف -سعد سمير -محمد هاني -عمرو السولية -كريم نيدفيد -هشام محمد -ناصر ماهر - حسين الشحات - جونيور أجايي.

يسعى ممثل كرة القدم المصرية لتعويض تعادله الأخير أمام شبيبة الساورة 1-1 رغم أنه كاد يخسر اللقاء لو لا الهدف الثمين الذي وقّعه كريم نيدفيد في الدقائق الأخيرة.

من جهة أخرى، لن يكون سيمبا (3 نقاط) صيداً يسيراً أمام الفريق المصري خصوصاً وأن الفريق التنزاني يبحث عن نتيجة إيجابية يعوّض بها خسارته القاسية أمام فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية بخماسية نظيفة.

موعد مباراة الاهلي وسيمبا

مباراة الاهلي وسيمبا تبث على قناة beIN SPORTS HD1 مباشرة، في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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