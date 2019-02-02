اونلاين | تابع لايف - مباراة برشلونة ضد فالنسيا مباشر (LIVE) مشاهدة مباراة برشلونة VS فالنسيا barcelona

تابع لايف - مباراة برشلونة ضد فالنسيا مباشر (LIVE) مشاهدة مباراة برشلونة VS فالنسيا barcelona

يلتقي نادي برشلونة الإسباني، ضد نادي فالنسيا، يوم السبت 2 فبراير في الساعة 7:30 مساءً علي ملعب "الكامب نو"، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة بين سبورت 3 HD.

ويرغب نادي برشلونة، في الفوز بلقب بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، ليكون الموسم الثاني علي التوالي.

ويحتل نادي فالنسيا مدريد المركز السابع برصيد 29 نقطة، بينما يحل برشلونة في المركز الأول برصيد 49 نقطة.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بالدوري الإسباني عبر البث الحي والمباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.