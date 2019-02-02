اونلاين | بث مباشر مباراة الأهلي وسيمبا كورة لايف

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مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر كورة ستار كورة لايف يلا شوت الاسطورة كورة أون لاين، يُواجه الأهلي مشكلة كبيرة وهي الإصابات التي يتعرض لها لاعبو الفريق في مبارياته الأخيرة، حيث أصيب مروان محسن ووليد سليمان وسعد سمير وأزارو بالإضافة لعدد آخر من اللاعبين، ووعد الخطيب بدراسة سبب المشكلة والعمل على حلها.
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وقد عمل الجهاز الفني للنادي الأهلي على تدعيم الفريق في صفقات يناير وأضاف اللاعبين الجدد إلى القائمة الإفريقية ومنهم محمود وحيد وربيعة والشحات وغيرهم، ولكن لم يحصل صالح جمعة على مكان في القائمة مما أغضب عدد كبير من الجماهير.
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