اونلاين | يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا لايف yalla shoot كورة ستار مباراة Al Ahly اليوم

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يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا لايف yalla shoot كورة ستار مباراة Al Ahly اليوم

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه سيمبا التنزاني على ستاد برج العرب الإسكندرية، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا لايف yalla shoot كورة ستار مباراة Al Ahly اليوم

وضم تشكيل الأهلي كلا من :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية - كريم وليد "نيدفيد" - هشام محمد - ناصر ماهر - حسين الشحات

خط الهجوم : جونيور أجايي.

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا لايف yalla shoot كورة ستار مباراة Al Ahly اليوم

وجاء تشكيل سيمبا كالتالي:-

حراسة المرمى: مانولا إيتشي.

خط الدفاع: واوا باسكال – مورشيد جوكو – أشانتي كواسي – نيكولاس جيان.

خط الوسط: جيمس كوتي – جوما راشيد- ماكودي جوناس – إيمانويل أوكوي.

خط الهجوم: كاجيري ميدي - شاما كلاتوس.

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مباراة قوية على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضد سيمبا التنزاني وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم السبت.

ويلتقي النادي الأهلي مع سيمبا التنزاني على ملعب برج العرب وذلك اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء وعينه صوب تحقيق الثلاث نقاط خصوصاً أن المباراة على أرض ووسط جمهوره، ويعيش الأهلي فترة صعبة بسبب كثرة الإصابات في صفوفه.

وستكون مباراة الأهلي مع سيمبا التنزاني في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا مذاعة عبر البث المباشر والحصري على قناة بي إن سبورت 1 HD الرياضية القطرية.

وكان النادي الأهلي قد فاز على فيتا كلوب في الجولة الأولى بثنائية نظيفة بينما تعادل بالجولة الثانية مع شبيبة الساورة الجزائري بهدف لمثله.

ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة قبل الجولة الثالثة كالتالي:

1- الأهلي: 4 نقاط

2- فيتا كلوب: 3 نقاط

3- سيمبا التنزاني: 3 نقاط

4- شبيبة الساورة: نقطة واحدة