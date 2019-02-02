اونلاين | بث مباشر مباراة الاهلي وسيمبا اليوم رابط مشاهدة يلا شوت HD كورة ستار الأسطورة بجودات متعددة بدون تقطيع يوتيوبhd

تغلب فريق صن داونز الجنوب أفريقي على ضيفه أسيك ميموزا الإيفواري بثلاثة اهداف مقابل هدف، في افتتاح منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى، في دور الستة عشر لدوري أبطال أفريقيا.

تقدم موسى ليبوسا لأصحاب الأرض في الدقيقة العاشرة، إلا أن أحمد ديوماندي أدرك التعادل لمصلحة أسيك في الدقيقة الخامسة عشرة، وفي الشوط الثاني تثدم صن داونز مجددًا عن طريق سيمبا زواني في الدقيقة السادسة والخمسين، قبل أن يؤكد إيميليانو تادي فوز الفريق الجنوبي أفريقي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وارتقى صن داونز لصدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد أسيك عند 3 نقاط، ويستضيف لوبي ستارز النيجيري نظيره الوداد المغربي في الثالثة عشر غد، ضمن منافسات المجموعة ذاتها، ويمتلك كلاهما 3 نقاط.

بث مباشر مباراة الأهلي وسيمبا مشاهدة مباشرة يلا شوت الاسطورة كورة أون لاين كورة ستار كورة لايف الأهلي وسيمبا بث مباشر بجودات متعددة بدون تقطيع، تُقام اليوم مباراة الأهلي وسيمبا في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتُعتبر مباراة اليوم هي المباراة الأخيرة في مباريات الذهاب، ويستضيف الأهلي المباراة على استاد برج العرب بالأسكندرية وسط عدد من الجماهير التي تحضر المباراة لمساندة الفريق.