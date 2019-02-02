رياضة | ميسي يقول كلمته في عودة نيمار إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يقول كلمته في عودة نيمار إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية عن عقد اجتماع سري بين ميسي ونيمار في الفترة الماضية والذي جمع بينهما في آخر زيارة لبرشلونة.

وكشف موقع دون بالون الإسباني بأن ميسي عقد اجتماع سري مع نيمار خلال زيارته الأخيرة لبرشلونة لمناقشة إمكانية عودته من جديد للبرسا.

وأفاد الموقع الإسباني بأن غموض موقف كوتينيو وديميبلي في برشلونة وهبوط مستوي الأول وإصابة الثاني دفعت ميسي للتفكير في عودة نيمار والمشاركة من جديد مع سواريز في الهجوم.

وأوضح دون بالون أنه في حالة تحديد موقف رحيل كوتينيو وديمبلي عن برشلونة في الصيف المقبل سيطلب ميسي من النادي عودة نيمار والضغط على الإدارة.