رياضة | ميسي يشعل موقعة برشلونة وفالنسيا بهدف أول للبارسا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يشعل موقعة برشلونة وفالنسيا بهدف أول للبارسا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء هدف ميسي عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 39، لتصبح النتيجة 2-1 للخفافيش حيث تقدم فالنسيا بهدفي كيفين جاميرو في الدقيقة 24 ، وباريخو "ركلة جزاء" في الدقيقة 32.
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