كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يشعل موقعة برشلونة وفالنسيا بهدف أول للبارسا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قلص ليونيل ميسي الفارق مع فريق فالنسيا بتسجيله هدف أول لبرشلونة في المواجهة التي تجمعهما حاليا على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي وجاء هدف ميسي عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 39، لتصبح النتيجة 2-1 للخفافيش حيث تقدم فالنسيا بهدفي كيفين جاميرو في الدقيقة 24 ، وباريخو "ركلة جزاء" في الدقيقة 32.

كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | ميسي يشعل موقعة برشلونة وفالنسيا بهدف أول للبارسا (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.