رياضة | فالفيردي يحسم مصيره مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يحسم مصيره مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكرت تقارير صحفية إسبانية، إلى إن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، بات لا يفكر في ترك الفريق الكتالوني في نهاية الموسم الجاري.
وأشارت الصحف الإسبانية، أن فالفيردي كان يفكر جديًا في الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي، دون النظر عن أي بطولات سيحققها مع الفريق الكتالوني.
وقالت صحيفة "أوندا سيرا" أن مدرب البرسا تراجع عن فكرة رحيله مؤخرًا، بعد اجتماع مع رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، إلا انّه لم يعلن قراره النهائي بعد.
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