رياضة | دوري 2001.. مركز شباب العدوة ينسحب من مواجهة المنيا ويهديه فوزًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري 2001.. مركز شباب العدوة ينسحب من مواجهة المنيا ويهديه فوزًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حصد فريق كرة القدم مواليد 2001 بنادي المنيا ثلاثة نقاط في مسيرته، بعد انسحاب فريق مركز شباب العدوة، من المواجهة التي كان من المقرر لها اليوم السبت، ضمن مباريات الدور الثاني بدوري المنطقة.
وبذلك الانسحاب يرتفع رصيد المنيا للنقطة 36، ليكون الفريق قد حقق الفوز في جميع المباريات الـ 12 هذا الموسم، بفارق 13 نقطة عن الوصيف ناصر ملوي.
يقود فريق المنيا 2001 كل من محمد جاويش مديرًا فنيًا، وأحمد يحي مدربًا، ومحمد يسري مدرب حراس مرمى، والدكتور محمد على علاج طبيعي، وسامر سيد مدير مالي وإداري، تحت إدارة مدير قطاع الناشئين ياسر عبد الوهاب مدير القطاع .
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