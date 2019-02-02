رياضة | غير معقول.. فالنسيا يضرب شباك برشلونة بالهدف الثاني (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غير معقول.. فالنسيا يضرب شباك برشلونة بالهدف الثاني (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سجل باريخو قائد فالنسيا الهدف الثاني لفريقه أمام برشلونة، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.
جاء الهدف في الدقيقة 32 من ضربة جزاء سددها باريخو بنجاح في شباك تير شتيجن حارس البرسا.
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