كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنيا يهزم تليفونات بني سويف وديا استعدادًا لمواجهة طهطا بالممتاز " ب " والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، على فريق تليفونات بني سويف في المباراة الودية التي جمعت بينهما، اليوم السبت على ملعب استاد جامعة المنيا، ضمن استعدادات الفريقين لاستكمال الدوري الممتاز "ب".

وحرص ابراهيم صدقي المدير الفني للمنيا على اشراك اللاعبين الجدد في المباراة للاطمئنان على مستواهم، ودمج اللاعبين مع بعضهم، لتنفيذ الخطط الفنية، قبل استئناف مباريات الدوري يوم الخميس القادم والتي يواجه فيها المنيا طهطا. وتمكن لاعبو المنيا في مباراة اليوم من إحراز ثلاثة أهداف سجلها كل من عادل رجب، وأحمد عصام، والمدافع أحمد رضا، وسكنت شباكهم هدفين فقط. ومن المقرر أن يواصل فريق المنيا تدريباته، قبل السفر للقاء طهطا في الجولة السابعة عشر هذا الموسم.

كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | المنيا يهزم تليفونات بني سويف وديا استعدادًا لمواجهة طهطا بالممتاز " ب " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.