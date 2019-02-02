رياضة | عاجل.. بسبب ميسي فالنسيا يسجل الهدف الأول في شباك برشلونة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بسبب ميسي فالنسيا يسجل الهدف الأول في شباك برشلونة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل رودريغو مورينو، نجم ومهاجم فالنسيا، الهدف الأول لفريقه أمام برشلونة، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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