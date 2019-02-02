رياضة | جروس ينفي مفاوضات أهلي جدة ويؤكد تمسكه بالبقاء مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس ينفي مفاوضات أهلي جدة ويؤكد تمسكه بالبقاء مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك ما أثير عن دخوله في خط المفاوضات مع أهلي جدة السعودي.



وأكد جروس أنه مستمر مع الزمالك لنهاية عقده بشكل طبيعي ولا يفكر من الأساس في الرحيل عن النادي.



وتابع "الجميع تركيزه داخل الملعب ولدي رغبة قوية في حصد البطولات والألقاب مع الفريق.



وكانت تقارير سعودية قد خرجت اليوم تؤكد على اهتمام نادي أهلي جدة السعودي بالتعاقد مع جروس.