كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنافسة تشتعل بين بدواى ونبروه وابتعاد ميجاسبورت عن المنافسة بالحادية عشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إختتمت مساء اليوم منافسات الجولة 24 بالمجموعة الحادية عشر بستة لقاءات حيث تمكن شبان بدواى من الحفاظ على الصدارة بعدما تمكن من تحقيق فوز غالي خارج الديار أمام شيكو بهدفين مقابل هدف وحيد .

واصل نبروه المطاردة من أجل الصعود بعدما حقق فوز قويا على حساب إتحاد السنبلاوين بهدفين دون مقابل ليحافظ على فارق النقطتين بينه وبين المتصدر شبان بدواى . وحقق عمال المنصورة فوزا كبيرا على حساب ضيفه شباب الأمير بثلاثية نظيفة فيما تغلب السنبلاوين على منية سمنود بهدفين مقابل هدف وحيد . وسيطر التعادل الايجابى بهدف لمثله على مباراتى كهرباء طلخا وضيفه ميجاسبورت والذى فقد فرصه فى التأهل لدورة الترقى وهى ذات النتيجة التى انتهى عليها لقاء أبوكبير وشباب السنبلاوين . ترتيب فرق المجموعة الحادية عشر:-

1- بدواي 47

2- نبروه 47

3- ميجا سبورت 41

4- منية سمنود 36

5- شيكو 35

6- الأمير 32

7- السنبلاوين 27

8- كهرباء طلخا 24

9- ديروب نجم 24

10- أبو كبير 23

11- عمال المنصورة 19

12- ش.السنبلاوين 18

13- اتحاد السنبلاوين 13

كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | المنافسة تشتعل بين بدواى ونبروه وابتعاد ميجاسبورت عن المنافسة بالحادية عشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.