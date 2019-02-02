رياضة | شرط جروس لمشاركة عبد الله جمعة أمام بطل كينيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرط جروس لمشاركة عبد الله جمعة أمام بطل كينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على الرغم من مشاركة عبدالله جمعة صانع ألعاب فريق الزمالك بشكل كامل في مران الفريق اليوم بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها لكن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق يرفض التعجل في مسألة الدفع باللاعب.

واشترط جروس جاهزية اللاعب بنسبة 100% على أن يخضع لاختبار طبي قبل مباراة الغد للتأكد من قدرته على المشاركة في المباراة.

ويتخوف جروس من الدفع باللاعب دون اكتمال جاهزيته وهو الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تجدد الإصابة وغيابه لفترة أطول.

ويستعد الزمالك لمباراة جورماهيا الكيني غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات للكونفدرالية الافريقية. الدوري المصري يشتعل بين الأهلي والزمالك وبيراميدز واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم. ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني. ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة. جدول ترتيب الدوري المصري 1- الزمالك 45 نقطة 2- بيراميدز 39 نقطة 3- الأهلي 33 نقطة 4- مصر المقاصة 30 نقطة 5- المقاولون العرب 28 نقطة 6- الإنتاج الحربي 27 نقطة 7- المصري البورسعيدي 25 نقطة 8- طلائع الجيش 24 نقطة 9- سموحة 24 نقطة 10- حرس الحدود 24 نقطة 11- الإسماعيلي 23 نقطة 12- الجونة 22 نقطة 13- الداخلية 21 نقطة 14- إنبي 21 نقطة 15- النجوم 20 نقطة 16- وادي دجلة 20 نقطة 17- الاتحاد السكندري 20 نقطة 18- بتروجت 15 نقطة

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