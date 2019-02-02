شكرا لقرائتكم خبر عن وولفرهامبتون يواصل نتائجة الإيجابية بثلاثية في مرمى إيفرتون والان مع التفاصيل

الخليج 365- تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون في تحقيق فوز هام على ضيفه فريق نادي إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم السبت على ملعب جوديسون بارك لحساب مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الأنجليزي الممتاز.

افتتح روبين نيفيز التسجيل للولفز في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء قبل أن يدرك اندريه جوميز التعادل لإيفرتون في الدقيقة السابعة والعشرين قبل أن يضاعف راؤول خيمينز التقدم لفريقه في الدقيقة الخامسة والأربعين لتنتهي فعاليات الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني نجح اللاعب لياندير دينونكير في تسجيل الهدف الثالث لكتيبة نونو سانتو الذين حصدوا ثلاثة نقاط هامة أوصلتهم للنقطة 38 في المركز السابع فيما توقف رصيد نادي إيفرتون عند النقطة 33 في المركز التاسع.