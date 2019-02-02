شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يتفوق علي سامبدوريا في الشوط الأول والان مع التفاصيل
يواجه اليوم نادى نبولي بقيادة كارلو انشيلوتى نظيرة سامبدوريا بقيادة ماركو جيامباولو في اطار بطولة الدورى الايطالي الممتاز.
بدأ الشوط الأول بهجوم قوى من نابولي و استحواذ و شن العديد من الهجمات الخطرة علي مرمى منافسه اكن دون احراز أى أهداف حتى الدقيقة 25 حيث احرز اركاديوز ميليك الهدف الأول من اسيست كاييخون .
و لن تمر دقيقة حتى استطاع انساين احراز الهدف الثانى بسرعة في الدقيقة 26 من اسيست كاييخون مجددا و احرز نابولي هدفين لكن لن يحسبهم الحكم و تم الغائهم .
و حاول فريق سامبدوريا علي استحياء العودة للقاء لكن دون جدوى لينتهى الشو الأول بتقدم نابولي بهدفين مقابل لا شئ
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