شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل فالنسيا أمام برشلونة والان مع التفاصيل

يواجه اليوم نادى برشلونة بقيادة فالفيردى نظيرة فالنسيا بقيادة مرسلينو في اطار الجولة 22 من مسابقة الاسبانى الممتاز. أعلن المدير الفنى لنادى فالنسيا مرسلينو عن تكشيلة فريقه و جائت كالآتى : حراسة المرمى : نيتو خط الدفاع : بتشينى - غاراى - باوليستا - لاتو خط الوسط : واس - كوكلين - باريخو- تشيريشيف خط الهجوم : مورينو - جاميرو

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