وصلة عتاب بين خالد الغندور وحازم إمام على «تويتر»

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تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠٦:٢٦ م

سخر خالد الغندور من بعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الذين يتخلفون عن حضور الاجتماعات الهامة للمجلس، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "هو لما اتحاد الكرة يعمل اجتماع مهم جدًا لمناقشة ما يحدث في الدوري المصري نلاقي غيابات من أعضاء اتحاد الكرة يا ترى السبب إيه 3 إنذارات ولا كارت أحمر ولا إصابة لا قدر الله". تغريدة الغندور أثارت غضب حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، الذي رد عليها موجهًأ كلامه لزميله السابق: "يا خالد أنا في الاجتماع يا ريت كنت كلمتني تتأكد".

رد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري جعل الإعلامي خالد الغندور يكتب تغريدة أخرى عبر حسابه الشخصي تضمنت الآتي: "حازم إمام صديقي وأخويا الصغير وعشرة العمر يعلم الله كم أحبك وعلى فكرة ركز فيما كتبته ولم أذكر اسم من تخلف أو من حضر، ولكن اتكلم على من يغيب عن اجتماعات مصيرية بدون ذكر أسماء". واجتمع