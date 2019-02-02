انت الان تتابع دوري الأبطال.. الوداد المغربي يتخطى لوبي ستارز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٥٩ م
حقق فريق حوريا كوناكري الغيني فوزًا هامًا على نظيره فريق بلاتينيوم الزمبابوي بهدف نظيف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ظهر اليوم السبت في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب حميد أسوكو من ركلة جزاء احتسبها الحكم الدولي مصطفى غربال في الدقيقة 51 من زمن المباراة، بهذه النتيجة ارتفع رصيد حوريا لــ4 نقاط في المركز الثالث من ترتيب المجموعة الثانية، التي تضم كلًا من أورلاندو بيراتس، الترجي، إضافة إلى طرفي مباراة اليوم، بينما تجمّد رصيد فريق بلاتينيوم عند نقطة وحيدة في قاع المجموعة الثانية.
في مباراة أخرى بنفس الجولة حقق فريق الوداد الرياضي المغربي فوزًا هامًا على نظيره فريق لوبي ستارز النيجيري بهدف نظيف دون رد في المباراة، التي جمعت بينهما ظهر اليوم السبت في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2019. سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب محمد ناهيري من ركلة جزاء احتسبها
سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب محمد ناهيري من ركلة جزاء احتسبها الحكم الدولي ندالا نجامبو في الدقيقة 20 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة، كما أضاف محمد أوناجم ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 63.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق الوداد المغربي لــ6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا، التي تضم كلًا من صن داونز الجنوب إفريقي، أسيك ميموزا الإيفواري، إضافة إلى طرفي مباراة اليوم، بينما تجمّد رصيد فريق لوبي ستارز عند 3 نقاط في المركز الثالث من ترتيب المجموعة الأولى.
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