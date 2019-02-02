شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تحفز اللاعبين بالمكافات قبل مواجهة جورماهيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرصت ادارة نادي الزمالك على تحفيز لاعبي الفريق الكروي الأول ووعدهم بصرف مكافآت الفوز بعد كل مباراة في دوري المجموعات في حالة الفوز.

وأجرى أمير مرتضي، المشرف العام على الكرة اتصالا بالجهاز الفني والإداري أطمئن منهم على جاهزية الفريق لمواجهة الغد.

وتأهل الزمالك لدور المجموعات بالكونفدرالية بعد تخطي عقبتي القطن التشادي في دور الـ32 الأول ثم تخطي عقبة اتحاد طنجة في دور الـ32 المكرر فيما تأهل جورماهيا لمباراة الغد في الكونفدرالية بعدما ودع دوري ابطال افريقيا ونجح في تخطي عقبة نيو ستار دي دوالا، بطل الكاميرون في دور الـ32 المكرر بالكونفدرالية.