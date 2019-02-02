بايرن ميونخ أول هزيمة له في عام 2019 أمام بايرن ليفركوزن

تلقى بايرن ميونخ أول هزيمة له في عام 2019، بعدما سقط خارج أرضه على يد باير ليفركوزن (3-1)، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ20 من الدوري الألماني.

سجل أهداف ليفركوزن ليون بايلي، كيفن فولاند ولوكاس ألاريو، في الدقائق 53، 63 و87، بينما أحرز ليون جوريتسكا هدف البايرن الوحيد، في الدقيقة 41.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد بايرن ميونخ عند 42 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع ليفركوزن رصيده إلى 30 نقطة، ليقفز للمركز السابع في جدول ترتيب البوندسليجا.

بدأ نيكو كوفاتش، مدرب البايرن، بتشكيلة ضمت كلًا من: أولريتش، سولي، هوميلز، رافينيا، ألابا، كيميتش، جوريتسكا، خاميس، مولر، كومان وليفاندوفسكي.

أما تشكيلة ليفركوزن التي أعلنها مدربه بيتر بوش فجاءت كالتالي: هراديكي، تاه، بيندر، بايلي، براندت، وينديل، أرانجويز، فايزر، هافيرتز، فولاند وبلعربي.

غابت الخطورة في الدقائق الأولى عن كلا المرميين حتى مرور 12 دقيقة على البداية، قبل أن يصل ليفركوزن بأول فرصة حقيقية، من تسديدة لجوليان براندت، لكنها ذهبت بعيدة عن المرمى.

وجاء الرد سريعًا من الضيوف عن طريق كينجسلي كومان، الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس لوكاس هراديكي تصدي لها ببراعة.

وكاد ليفاندوفيسكي أن يتقدم بهدف أول للبايرن بعد مرور ربع ساعة على البداية، بعدما انقض على كرة ارتدت من دفاع ليفركوزن في قلب منطقة الجزاء، لكن سفين بيندر أبعدها ببراعة من أمام المهاجم البولندي.

وتمكن خاميس رودريجيز من إرسال تمريرة حريرية لزميله كومان، الذي هيأ الكرة لنفسه، قبل التسديد من خارج منطقة الجزاء، لكن هراديكي أبعدها إلى ركنية.

وأرسل ماتس هوميلز تمريرة بينية متقنة لكومان، الذي انطلق نحو منطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة قوية أبعدها حارس ليفركوزن، لترتد إلى توماس مولر، الذي أرسل عرضية وجهها ليون جوريتسكا برأسه إلى داخل الشباك، متقدمًا للبايرن بهدف أول.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح ليفاندوفيسكي في هز شباك ليفركوزن، لكن الحكم ألغى الهدف بعدما تبين تسلل المهاجم البولندي، بعد الاحتكام لتقنية الفيديو، لينتهي الشوط بتقدم بايرن (1-0).

ومع بداية الشوط الثاني، اندفع ليفركوزن نحو مرمى الضيوف على أمل معادلة النتيجة، وهو ما أدركه سريعًا، في الدقيقة 53، من ركلة حرة نفذها ليون بايلي بنجاح إلى داخل الشباك.

واستمر الزحف الهجومي لأصحاب الأرض بعد إدراك التعادل، وكاد براندت أن يحرز هدف التقدم من تسديدة على الطائر، أبعدها سفين أولريتش، حارس البايرن، بتصدي مذهل إلى ركنية.

وأسفر ضغط ليفركوزن المتواصل عن هدف ثانٍ، في الدقيقة 63، بأقدام كيفن فولاند، الذي وجه كرة عرضية بقدمه اليسرى إلى داخل الشباك.

ومن عرضية داخل منطقة الجزاء أرسلها ليفاندوفيسكي، كاد رودريجيز أن يعادل النتيجة للبايرن من ضربة رأسية، لكنها اصطدمت في أحد مدافعي ليفركوزن.

وكرر ليفاندوفيسكي محاولات البايرن من الضربات الرأسية، لكن تسديدته حادت عن المرمى، ليستمر الزحف لبافاري نحو مرمى أصحاب الأرض بشكل مكثف.

وفي الدقائق الـ5 الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، ألغى الحكم هدفًا ثالثًا لليفركوزن بداعي التسلل، قبل أن يحتكم لتقنية الفيديو، التي أثبتت شرعية الهدف، الذي سجله لوكاس ألاريو.

ورغم رصاصة الرحمة التي أطلقها ألاريو على رجال كوفاتش، إلا أن لاعبي بايرن حاولوا تقليص النتيجة في الدقائق المتبقية، وكانت المحاولة الأولى من تسديدة قوية للبديل سيرجي جنابري، تصدى لها حارس ليفركوزن.

ومن ضربة رأسية، كاد ليفاندوفيسكي أن يقلص النتيجة للبايرن في اللحظات الأخيرة، لكنها مرت بجوار القائم، ليطلق الحكم بعدها صافرة النهاية بفوز ليفركوزن بثلاثة أهداف مقابل هدف.