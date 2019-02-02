شكرا لقرائتكم هيجواين يقص شريط أهدافه مع تشيلسى فى الانتصار على هدرسفيلد بخماسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل افتتح الأرجنتينى جونزالو هيجواين أهدافه مع تشيلسى، فى انتصار البلوز الساحق على ضيفه هدرسفيلد تاون 5-0 فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "ستامفورد بريدج" بالجولة الـ 25 من الدورى الإنجليزى الممتاز.

احرز هيجواين أولى أهدافه مع تشيلسي بعد انتقاله فى الميركاتو الشتوى من ميلان الإيطالي، فى الدقيقة 16 من زمن المباراة، بعد تلقيه تمريرة رائعة من الفرنسي نجولو كانتى سددها بقوة فى شباك الفريق المنافس.

وأضاف النجم البلجيكي إيدن هازارد ثانى أهداف تشيلسي فى الدقيقة 46 من زمن المباراة عبر ركلة جزاء، لينتهى الشوط الأول بتقدم البلوز 2 – 0.

واصل تشيلسي سيطرته على المباراة، ونجح هازارد فى تسجيل هدفه الشخصى الثانى والثالث لفريقه فى الدقيقة 66 من زمن المباراة.

وعزز هيجواين من تقدم البلوز بالهدف الرابع، من تسديدة رائعة فشل حارس هدرسفيلد فى التصدى لها بالدقيقة 69 من عمر المباراة.

واختتم المدافع البرازيلى ديفيد لويز أهداف تشيلسي فى الدقيقة 86 من زمن اللقاء.

بهذا الفوز رفع البلوز رصيده إلى 50 نقطة فى المركز الرابع، علما بأن ليفربول يتصدر المسابقة برصيد 61 نقطة.

وجاءت نتائج المباريات المقامة فى نفس التوقيت كالتالى:

إيفرتون 1 – 3 وولفرهامبتون

كريستال بالاس 2 – 0 فولهام

بيرنلى 1 – 1 ساوثهامبتون

برايتون 0 – 0 واتفورد



ايدين هازارد

نجولو كانتى

هدف هازارد

هدف هيجواين

هيجواين

ويليان وهيجواين