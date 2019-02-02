شكرا لقرائتكم مدرب سيمبا يعلن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن باتريس أوسميس، المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، تشكيل فريقه،أمام الأهلي، في إطار الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، خلال المباراة، التي تجمعهما على ملعب برج العرب مساء اليوم السبت. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: مانولا إيتشي. الدفاع: واوا باسكال – مورشيد جوكو – أشانتي كواسي – نيكولاس جيان. الوسط: جيمس كوتي – جوما راشيد- ماكودي جوناس – إيمانويل أوكوي. الهجوم: كاجيري ميدي - شاما كلاتوس.

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