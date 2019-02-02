اونلاين | انطلاق صافرة بداية مباراة الاهلي مشاهدة بث مباشر.. مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال افريقيا

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بث مباشر لمباراة الأهلي وضيفه سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوي أبطال افريقيا.

وينطلق البث المباشر لمباراة الأهلي وسيمبا في التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 1.

ويحتل المارد لأحمر صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط من الفوز على فيتا كلوب والتعادل مع شبيبة الساورة الجزائري، بينما يأتي سيمبا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويخطط الأورجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي لتحقيق الفوز على سيمبا وحصد الثلاث نقاط لوضع قدما في ربع النهائي بحثا عن اللقب التاسع لدوري الأبطال بعد خسارة النهائي العامين الماضيين على التوالي.

ويتسلح الأهلي بالقوة الضاربة بعد عودة صلاح محسن ورامي ربيعه وانضمام محمود وحيد وخبرة لاعبية لحسم اللقاء مبكرا، بالاضافة للجماهير التي ستتواجد باعداد كبيرة لمساندة اللاعبين.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي مباراة سيمبا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم نيدفيد، محمد هاني، أيمن أشرف، على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، حسام عاشور، حسين الشحات، ناصر ماهر.

خط الهجوم: صلاح محسن، جونيور أجايي.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وسيمبا