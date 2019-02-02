اونلاين | "بث مباشر مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني" مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني | كورة اون لاين HD مشاهدة مباراة الاهلي HD

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زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة وحيّة لمباراة فيتا كلوب الكونغولي وشبيبة الساورة الجزائري في المباراة المقرر إقامتها على ملعب "الشهداء" ضمن الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال إفريقيا. ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط يليله الثنائي فيتا كلوب وسيمبا التنزاني برصيد ثلاث نقاط، ثم شبيبة الساورة برصيد نقطة. ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام سيمبا التنزاني مساء اليوم على ملعب برج العرب بالاسكندرية ضمن مباريات المجموعة. مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني | كورة اون لاين HD مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني اليوم في مباريات دوري أبطال إفريقيا 2019، حيث موعد مباراة الاهلي اليوم ضد سيمبا التنزاني، تأتي ضمن مباريات الجولة الثالثة، والأخيرة من مرحلة الذهاب، من مباريات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، وذلك لحساب مجموعة الاهلي الرابعة، وموعد مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني اليوم، سوف يستقبل من خلالها المارد الأحمر ضيفه سيمبا في الجمهورية المصرية.

موعد مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني اليوم

جاء في جدول مباريات الاهلي في دوري أبطال إفريقيا، انه سيكون موعد موعد مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني المقبلة، في مباريات الجولة الثالثة من المجموعة، يوم السبت الموافق ل 2 فبراير 2019، وستنطلق مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني اليوم، في تمام الأوقات التالية في الاسفل.

البلد التوقيت

19.00 بتوقيت غرينتش ولندن.

20.00 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

21.00 بتوقيت مصر والسودان.

22.00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

23.00 بتوقيت الإمارات المحلي وسلطنة عمان

أما بخصوص القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا اليوم السبت 2-2-2019، ستكون هي قنوات بي ان سبورت الرياضية، الناقل الحصري لمباريات دوري الأبطال في دور المجموعات، وستعرض مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني مباشرة اليوم، على قناة بي إن سبورت أش دي 1، ومن هنا تجدون القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا مجانا.

قبل موعد مباراة الاهلي وسمبا التنزاني اليوم، في مباريات الجولة الثالثة، اجري نادي الاهلي مباراتين، أولا ضد فيتا كلوب، تمكن من خلالها من تحقيق نتيجة الفوز، بهدفين دون رد، وفي المباراة الثانية، تعادل ضد شبيبة الساورة الجزائري، بنتيجة هدف مقابل هدف.

وفي المقابل نادي سيمبا التنزاني، يدخل موعد ماتش الاهلي اليوم، بعد الفوز في الجولة الأولى، على الساورة الجزائري، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، وفي الجولة الثانية انهزم ضد فيتا كلوب بنتيجة خمسة أهداف دون رد، ومن هنا تجدون ترتيب مجموعة الاهلي الان.