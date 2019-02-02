اونلاين | بث مباشر مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني اليوم موعد مباراة الأهلي وسيمبا فى دوري أبطال أفريقيا مشاهدة مباراة الاهلي اليومh

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سحق فريق مازيمبي الكونغولي، نظيره الإفريقي التونسي، بثمانية أهداف دون رد في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا. وسجل أهداف مازيمبي كيفين مونديكو (هدفين) في الدقيقتين 12 و39 وجاكسون موليكا (هدفين) في الدقيقتين 37 و62 وتريسور مبوتو مابي (هدفين) في الدقيقتين 76 و83 وميشي ميكا في الدقيقة 23 وايليا ميشكاك في الدقيقة 81. ويحتل صدارة هذه المجموعة الشباب القسنطيني برصيد 6 نقاط، وكان الكاف قد قرر إقصاء النادي الإسماعيلي من هذه المباراة بعد أحداث مباراة الفريق أمام الإفريقي. وعليه تم إلغاء نتائج مازيمبي والإفريقي أمام الإسماعيلي ليكون رصيد الثنائي قبل هذه المواجهة صفر. تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد الجيش ببرج العرب، مساء اليوم السبت، لمتابعة المباراة المهمة التى تجمع النادى الأهلي بنظيره سيمبا التنزانى ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا

تنطلق مباراة الأهلي وسيمبا التنزانى فى دورى أبطال أفريقيا فى تمام التاسعة مساءً.

موقف الفريقين

يتصدر النادى الأهلي مجموعته برصيد 4 نقاط، متفوقاً على الفريق التنزانى صاحب المركز الثانى بفارق نقطة واحدة، وفي المركز الثانى يحل فريق فيتا كلوب برصيد 3 نقاط، وهو نفس عدد نقاط سيمبا التنزانى، بينما يحتل شبيبة الساورة الجزائرى المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

مشوار الأهلى وسيمبا فى دور المجموعات

الأهلي حصد أربع نقاط من فوز وتعادل في أول جولتين من دور المجموعات، وفاز الأهلي في المواجهة الأولى بهدفين نظيفين على نظيره فيتا كلوب، فيما تعادل بهدف لمثله أمام شبيبة الساورة الجزائري، أمام الفريق التنزاني فحصد ثلاث نقاط بعد الفوز على شبيبة الساورة بثلاثة أهداف نظيفة، قبل الخسارة الثقيلة أمام فيتا كلوب بخماسية نظيفة

تعليمات لاسارتى

من جانبه، يعقد مارتن لاسارتى، المدير الفنى للنادى الأهلي، محاضرة أخيرة للاعبى الفريق قبل مواجهة سيمبا التنزانى، فى السادسة مساء اليوم فى فندق الإقامة قبل التحرك لملعب المباراة، ومن المنتظر أن يراجع المدير الفنى خطة المباراة وتكليف كل لاعب بالمهام المطلوبة وإعلان التشكيل الأساسى الذى سيبدأ به اللقاء.

غيابات الأهلي

يدخل الأهلى المباراة مفتقداً عدداً كبيراً من لاعبيه بداعى الإصابة، أبرزهم الحارس على لطفى وياسر إبراهيم ومحمد نجيب وأحمد فتحى ووليد سليمان ومحمد محمود ومروان محسن ووليد أزارو، فى الوقت الذى يعد مركز قلب الدفاع صداعاً فى رأس مارتن لاسارتى ومعاونيه بعد الإصابات التى ضربته مؤخراً ما كان سبباً فى قيد رامى ربيعة العائد من إصابة طويلة قاربت على عاماً كاملاً محلياً وأفريقياً.

وأصبح لاسارتى مضطراً لإعادة محمد هانى لشغل مركز المساك الثانى ليجاور أيمن أشرف، على أن يعود كريم نيدفيد للجبهة اليمنى، ويلعب حسام عاشور العائد من الإصابة بجوار عمرو السولية فى منتصف الملعب.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلى بالتشكيل التالى: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وفى خط الدفاع على معلول وأيمن أشرف ومحمد هانى وكريم نيدفيد، وفى الوسط حسام عاشور وعمرو السولية، وعلى الأطراف حسين الشحات ورمضان صبحى، على أن يقود الهجوم الثنائى ناصر ماهر وجونيور أجاى.

على الجانب الآخر، بدأ فريق سيمبا دوري الأبطال من الدور التمهيدي، حيث واجه فريق إمبابان سوالوز، وتخطاه في مجموع المبارتين بنتيجة 1-8، ثم قابل فريق نكانا الزامبي في دور الـ32 وتغلب عليه في مجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة 1-6، وخاض الفريق التنزاني حتى الآن مبارتين في دور المجموعات، فاز في واحدة وخسر مثلها.